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Трехочковый Эдвардса – лучший момент тура НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 27 на 28 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в победном матче против "Хьюстона".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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