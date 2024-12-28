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Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера

Баскетбол
Обновлено

Степановский – на выход

Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера

Фото: ФБУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация баскетбола Украины объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером мужской сборной Виталием Степановским.

Об этом говорится на официальном сайте организации. 28 декабря на голосовании члены исполкома ФБУ утвердили соответствующее решение.

Напомним, что сборная в квалификации на Евробаскет-2025 занимает последнее место в группе, имея в своем пассиве 4 поражения в 4 матчах.

Имя нового главного тренера сборной Украины будет озвучено в ближайшие дни.

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сборная Украины по баскетболу Виталий Степановский
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