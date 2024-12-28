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Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера
Степановский – на выход
Фото: ФБУ
Федерация баскетбола Украины объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером мужской сборной Виталием Степановским.
Об этом говорится на официальном сайте организации. 28 декабря на голосовании члены исполкома ФБУ утвердили соответствующее решение.
Напомним, что сборная в квалификации на Евробаскет-2025 занимает последнее место в группе, имея в своем пассиве 4 поражения в 4 матчах.
Имя нового главного тренера сборной Украины будет озвучено в ближайшие дни.
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