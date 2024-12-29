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НБА. Атланта побеждает Майами, Сакраменто уступают Лейкерс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Майами" – 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, 27:26)
"Шарлотт" – "Оклахома" – 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)
"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 132:136 после OT (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)
"Чикаго" – "Милуоки" – 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)
"Голден Стейт" – "Финикс" – 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)
"Денвер" – "Детройт" – 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)
"Юта" – "Филадельфия" – 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)
"Портленд" – "Даллас" – 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)
"Лейкерс" – "Сакраменто" – 132:122 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)
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