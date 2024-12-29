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НБА. Атланта побеждает Майами, Сакраменто уступают Лейкерс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Майами, Сакраменто уступают Лейкерс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Майами" – 120:110 (35:28, 26:30, 32:26, ​​27:26)

"Шарлотт" – "Оклахома" – 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

"Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 132:136 после OT (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

"Чикаго" – "Милуоки" – 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

"Голден Стейт" – "Финикс" – 109:105 (34:27, 27:38, 21:22, 27:18)

"Денвер" – "Детройт" – 134:121 (36:38, 31:23, 47:28, 20:32)

"Юта" – "Филадельфия" – 111:114 (34:22, 18:35, 29:24, 30:33)

"Портленд" – "Даллас" – 126:122 (36:25, 33:34, 28:23, 29:40)

"Лейкерс" – "Сакраменто" – 132:122 (40:31, 25:35, 42:24, 25:32)

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