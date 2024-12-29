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Проход Карри – лучший момент тура НБА. Видео
Легко и гениально
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Голден-Стейт" Стефа Карри в победном матче против "Финикс".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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