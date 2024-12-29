Сборная Украины по баскетболу получила нового главного тренера

Федерация баскетбола Украины объявила о новом назначении. Главным тренером национальной команды станет латвийский тренер Айнарс Багатскис.

Специалист уже работал со сборной в период с июля 2019 по март 2023 года. Его уволили после того, как команда не вышла на чемпионат мира. Среди достижений Багатскиса во главе коллектива – квалификация на чемпионат Европы-2021 и 1/8 финала континентального первенства.

В этой должности он сменит Виталия Степановского. Багатскис хорошо знаком с украинским баскетболом, ведь раньше тренировал "Кривбасс", "Будивельник" и "Киев-Баскет".

Также имеет большой опыт работы с национальной сборной Латвии, а на клубном уровне работал в Латвии, Грузии, Турции, Израиле, Германии и Румынии.