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НБА. Орландо минимально побеждает Бруклин, Бостон уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Бруклин" – 102:101 (21:27, 22:34, 25:22, 34:18)
"Бостон" – "Индиана" – 114:123 (29:27, 29:38, 33:33, 23:25)
"Торонто" – "Атланта" – 107:136 (25:35, 33:29, 24:40, 25:32)
"Оклахома" – "Мемфис" – 130:106 (34:31, 42:19, 26:24, 28:32)
"Хьюстон" – "Майами" – 100:104 (27:31, 23:22, 32:28, 18:23)
"Миннесота" – "Сан-Антонио" – 112:110 (25:33, 32:12, 25:37, 30:28)
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