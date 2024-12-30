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Проход Коула – лучший момент тура НБА. Видео
Идеальное исполнение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий проход защитника "Орландо" Энтони Коула в победном матче против "Бруклина".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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