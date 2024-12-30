НБА поздравила Леброна Джеймса с 40-летием

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в официальных соцсетях поздравила свою главную звезду форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса с днем рождения. Сегодня баскетболист празднует свое 40-летие.

"22 года в НБА. 40 лет жизни. Счастливого 40-го дня рождения, король Леброн Джеймс!" — сказано в публикации, в которой размещён также видеоролик с нарезкой лучших игровых моментов в карьере легендарного американца.

Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА, рекордные 20 раз принимал участие в Матче всех звёзд, где трижды признавался самым ценным игроком.

В нынешнем сезоне Леброн сыграл 28 матчей за "Лейкерс", в которых набирал 23,5 очка, делал 7,9 подбора и девять передач в среднем за игру.