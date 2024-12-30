  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА

Баскетбол

Результативность игроков впечатляет

Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу четыре игрока "Нью-Йорк Никс" набрали как минимум 40 очков за матч в сезоне до наступления Нового года.

По информации пресс-службы клуба, ранее подобное достижение не покорялось ни одной команде за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что 40 очков набрал О Джи Ануноби в матче с "Денвер Наггетс" 25 ноября, 41 очко было на счету Микала Бриджеса в игре с "Сан-Антонио Спёрс" 25 декабря, Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка во встрече с "Майами Хит" 30 октября и 46 очков – в матче с "Чикаго Буллз" 13 ноября, 55 очков записал себе в актив Джейлен Брансон в игре с "Вашингтон Уизардс" 29 декабря.

По теме
yellow-arrow
НБА поздравила Леброна Джеймса с 40-летием
yellow-arrow
Проход Коула – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Орландо минимально побеждает Бруклин, Бостон уступает Индиане
Нью-Йорк Никс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости