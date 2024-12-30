Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА

Сразу четыре игрока "Нью-Йорк Никс" набрали как минимум 40 очков за матч в сезоне до наступления Нового года.

По информации пресс-службы клуба, ранее подобное достижение не покорялось ни одной команде за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Отметим, что 40 очков набрал О Джи Ануноби в матче с "Денвер Наггетс" 25 ноября, 41 очко было на счету Микала Бриджеса в игре с "Сан-Антонио Спёрс" 25 декабря, Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка во встрече с "Майами Хит" 30 октября и 46 очков – в матче с "Чикаго Буллз" 13 ноября, 55 очков записал себе в актив Джейлен Брансон в игре с "Вашингтон Уизардс" 29 декабря.