Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА
Результативность игроков впечатляет
Сразу четыре игрока "Нью-Йорк Никс" набрали как минимум 40 очков за матч в сезоне до наступления Нового года.
По информации пресс-службы клуба, ранее подобное достижение не покорялось ни одной команде за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Отметим, что 40 очков набрал О Джи Ануноби в матче с "Денвер Наггетс" 25 ноября, 41 очко было на счету Микала Бриджеса в игре с "Сан-Антонио Спёрс" 25 декабря, Карл-Энтони Таунс набрал 44 очка во встрече с "Майами Хит" 30 октября и 46 очков – в матче с "Чикаго Буллз" 13 ноября, 55 очков записал себе в актив Джейлен Брансон в игре с "Вашингтон Уизардс" 29 декабря.
Популярное сейчас
- Известный тренер: Если допинг Мудрика подтвердится, это будет трагедия для Челси и сборной Украины
- Милевский назвал лучшего футболиста Украины в 2024 году
- Невероятные показатели. Генштаб оценил масштаб потерь российской армии за сутки
- Сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина