НБА оштрафовала защитника Миннесоты на $ 100 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардса на $ 100 тыс.

Об этом пишет пресс-служба североамериканской лиги. Игрока наказали за использование нецензурной лексики в послематчевом интервью. Инцидент случился после игры регулярного чемпионата с "Хьюстон Рокетс" (113:112).

Это третий штраф для Эдварда в этом месяце и четвёртый в нынешнем сезоне. Два раза он был оштрафован за использование ненормативной лексики.

В середине ноября Эдвардс получил штраф на $ 35 тыс. за непристойный жест на площадке.