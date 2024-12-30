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НБА оштрафовала защитника Миннесоты на $ 100 тыс.
Это уже не первое подобное нарушение
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала атакующего защитника "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардса на $ 100 тыс.
Об этом пишет пресс-служба североамериканской лиги. Игрока наказали за использование нецензурной лексики в послематчевом интервью. Инцидент случился после игры регулярного чемпионата с "Хьюстон Рокетс" (113:112).
Это третий штраф для Эдварда в этом месяце и четвёртый в нынешнем сезоне. Два раза он был оштрафован за использование ненормативной лексики.
В середине ноября Эдвардс получил штраф на $ 35 тыс. за непристойный жест на площадке.
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