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НБА. Чикаго в овертайме побеждает Шарлотт, поражения Голден-Стейт и Даллас
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Нью-Йорк" – 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)
"Шарлотт" – "Чикаго" – 108:115 после OT (24:15, 22:37, 25:21, 27:25, 10:17)
"Новый Орлеан" – "Клипперс" – 113:116 (37:31, 25:25, 28:31, 23:29)
"Юта" – "Денвер" – 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34)
"Голден-Стейт" – "Кливленд" – 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)
"Портленд" - "Филадельфия" - 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)
"Сакраменто" – "Даллас" – 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)
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