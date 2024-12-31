  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Чикаго в овертайме побеждает Шарлотт, поражения Голден-Стейт и Даллас
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Чикаго в овертайме побеждает Шарлотт, поражения Голден-Стейт и Даллас

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго в овертайме побеждает Шарлотт, поражения Голден-Стейт и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Нью-Йорк" – 106:126 (30:27, 27:32, 31:38, 18:29)

"Шарлотт" – "Чикаго" – 108:115 после OT (24:15, 22:37, 25:21, 27:25, 10:17)

"Новый Орлеан" – "Клипперс" – 113:116 (37:31, 25:25, 28:31, 23:29)

"Юта" – "Денвер" – 121:132 (37:36, 29:28, 23:34, 32:34)

"Голден-Стейт" – "Кливленд" – 95:113 (27:26, 11:20, 27:37, 30:30)

"Портленд" - "Филадельфия" - 103:125 (31:33, 23:31, 18:27, 31:34)

"Сакраменто" – "Даллас" – 110:100 (23:37, 33:23, 27:17, 27:23)

По теме
yellow-arrow
НБА оштрафовала защитника Миннесоты на $ 100 тыс.
yellow-arrow
Нью-Йорк Никс установил достижение, не покорявшееся ни одному клубу за всю историю НБА
yellow-arrow
НБА поздравила Леброна Джеймса с 40-летием
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости