Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трехочковый Бриджеса – лучший момент тура НБА. Видео
Перфекционизм его второе имя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый форварда "Шарлотт" Майлса Бриджеса в проигранном матче против "Чикаго".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:2. Так и до очередной отставки недалеко
- Вембаньяма установил уникальное достижение в НБА
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000