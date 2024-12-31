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Трехочковый Бриджеса – лучший момент тура НБА. Видео

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Перфекционизм его второе имя

Трехочковый Бриджеса – лучший момент тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый форварда "Шарлотт" Майлса Бриджеса в проигранном матче против "Чикаго".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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