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Виктор Вембаньяма установил ещё один рекорд НБА

Баскетбол

Французский баскетболист набрал хорошую форму

Виктор Вембаньяма установил ещё один рекорд НБА

Фото: slamdunk.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-летний звёздный французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио Спёрс", Виктор Вембаньяма набрал рекордные в истории североамериканской лиги цифры за один игровой месяц.

В декабре Вембаньяма продемонстрировал следующие значения в различных статистических показателях: 315 очков, 111 подборов, 53 передачи, 50 блок-шотов и 42 реализованных трёхочковых броска.

После 32 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 "Сан-Антонио Спёрс" занимает девятое место в Западной конференции, одержав 16 побед и потерпев 16 поражений.

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Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма
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