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НБА дисквалифицировала двух игроков после матча Майами — Хьюстон
Ещё три игрока получили штрафы
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала список санкций по отношению к игрокам и тренерам, принявшим участие в массовой драке в концовке матча "Майами Хит" с "Хьюстон Рокетс" (104:100).
Напомним, инцидент произошёл в последние минуты, когда защитник "Хит" Тайлер Хирроу и защитник "Рокетс" Амен Томпсон сошлись в жёсткой борьбе на вбрасывании. После перепалки Томпсон бросил Хирроу на паркет, спровоцировав потасовку.
По итогам расследования лиги звезда "Майами" Терри Розир получил дисквалификацию на один матч, Амен Томпсон будет вынужден пропустить две игры.
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