Несмотря на поражение. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

40-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за "Лос-Анджелес Лейкерс", и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в матче с "Кливленд Кавальерс" (110:122).

Выйдя на паркет в Лос-Анджелесе минувшей ночью, Леброн стал первым игроком в истории лиги, который принял участие в матче НБА в 18 лет и в 40.

Напомним, что его дебют состоялся в составе "Кливленд Кавальерс", которые его выбрали под первым номером драфта в матче с "Сакраменто Кингз", а свою первую игру в 40-летнем возрасте Леброн провёл против своего первого клуба.