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Несмотря на поражение. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА
Его просто не остановить
Фото: Sportscasting
40-летний американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда за "Лос-Анджелес Лейкерс", и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в матче с "Кливленд Кавальерс" (110:122).
Выйдя на паркет в Лос-Анджелесе минувшей ночью, Леброн стал первым игроком в истории лиги, который принял участие в матче НБА в 18 лет и в 40.
Напомним, что его дебют состоялся в составе "Кливленд Кавальерс", которые его выбрали под первым номером драфта в матче с "Сакраменто Кингз", а свою первую игру в 40-летнем возрасте Леброн провёл против своего первого клуба.
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