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НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, Орландо уступает Детройту
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Чикаго" – 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)
"Детройт" – "Орландо" – 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)
"Майами" – "Новый Орлеан" – 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)
"Нью-Йорк" - "Юта" - 119:103 (24:25, 32:21, 31:33, 32:24)
"Торонто" – "Бруклин" – 130:113 (26:33, 39:31, 29:27, 36:22)
"Хьюстон" – "Даллас" – 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)
"Денвер" – "Атланта" – 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)
"Сакраменто" – "Филадельфия" – 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)
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