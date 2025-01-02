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НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, Орландо уступает Детройту

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, Орландо уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Чикаго" – 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)

"Детройт" – "Орландо" – 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)

"Майами" – "Новый Орлеан" – 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)

"Нью-Йорк" - "Юта" - 119:103 (24:25, 32:21, 31:33, 32:24)

"Торонто" – "Бруклин" – 130:113 (26:33, 39:31, 29:27, 36:22)

"Хьюстон" – "Даллас" – 110:99 (24:30, 37:22, 28:23, 21:24)

"Денвер" – "Атланта" – 139:120 (40:33, 34:38, 41:24, 24:25)

"Сакраменто" – "Филадельфия" – 113:107 (25:30, 32:27, 23:32, 33:18)

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