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НБА опубликовала обновленный рейтинг лучших новичков сезона 2024/2025

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НБА опубликовала обновленный рейтинг лучших новичков сезона 2024/2025

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание "Лучший новичок" в сезоне-2024/2025.

На первом месте расположился 20-летний камерунский форвард клуба "Нью-Орлеан Пеликанс" Ив Мисси.

Рейтинг претендентов "Новичок года" на 2 января 2024 года:

1. Ив Мисси ("Нью-Орлеан Пеликанс")

2. Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс")

3. Зак Иди ("Мемфис Гриззлиз")

4. Стефон Касл ("Сан-Антонио Спёрс")

5. Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз")

6. Закари Рисашер ("Атланта Хоукс")

7. Тристан Да Силва ("Орландо Мэджик")

8. Баб Каррингтон ("Вашингтон Уизардс")

9. Аджай Митчелл ("Оклахома-Сити Тандер")

10. Далтон Кнехт ("Лос-Анджелес Лейкерс")

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