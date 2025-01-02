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НБА опубликовала обновленный рейтинг лучших новичков сезона 2024/2025
Всего в списке 10 баскетболистов
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) 5 декабря опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание "Лучший новичок" в сезоне-2024/2025.
На первом месте расположился 20-летний камерунский форвард клуба "Нью-Орлеан Пеликанс" Ив Мисси.
Рейтинг претендентов "Новичок года" на 2 января 2024 года:
1. Ив Мисси ("Нью-Орлеан Пеликанс")
2. Александр Сарр ("Вашингтон Уизардс")
3. Зак Иди ("Мемфис Гриззлиз")
4. Стефон Касл ("Сан-Антонио Спёрс")
5. Джейлен Уэллс ("Мемфис Гриззлиз")
6. Закари Рисашер ("Атланта Хоукс")
7. Тристан Да Силва ("Орландо Мэджик")
8. Баб Каррингтон ("Вашингтон Уизардс")
9. Аджай Митчелл ("Оклахома-Сити Тандер")
10. Далтон Кнехт ("Лос-Анджелес Лейкерс")
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