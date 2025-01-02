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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года
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фото - Getty Images
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года.
ФИБА подтвердила список стран, которые получили путевки на чемпионат мира по баскетболу 3х3. В этом году 23-29 июня соревнования будет принимать Улан-Батор (Монголия). Среди них и женская сборная Украины.
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Сейчас в мужской и женской сетке подтверждено участие 17 сборных. Остальные будут определены через квалификацию на чемпионат мира 3х3.
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Источник:ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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