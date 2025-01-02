  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года

Баскетбол
Обновлено

Отличные новости

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года

фото - Getty Images

Новина українською

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет на чемпионате мира 2025 года.

ФИБА подтвердила список стран, которые получили путевки на чемпионат мира по баскетболу 3х3. В этом году 23-29 июня соревнования будет принимать Улан-Батор (Монголия). Среди них и женская сборная Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас в мужской и женской сетке подтверждено участие 17 сборных. Остальные будут определены через квалификацию на чемпионат мира 3х3.

По теме
yellow-arrow
НБА опубликовала обновленный рейтинг лучших новичков сезона 2024/2025
yellow-arrow
Данк Саггса – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Вашингтон побеждает Чикаго, Орландо уступает Детройту
сборная Украины по баскетболу ФИБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости