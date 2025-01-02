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Николе Йокичу покорилось очередное достижение в НБА
Результативный матч принес свои плоды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровой и лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 20+ очков,15+ подборов и 15 или более результативных передач, сыграв менее 30 минут. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.
Уникальное достижение серб установил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Атланта Хоукс".
В этой встрече Никола отыграл 29 минут 31 секунду и за это время набрал 23 очка, совершил 17 подборов и отдал 15 результативных передач.
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