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Николе Йокичу покорилось очередное достижение в НБА

Баскетбол

Результативный матч принес свои плоды

Николе Йокичу покорилось очередное достижение в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой и лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сумел набрать 20+ очков,15+ подборов и 15 или более результативных передач, сыграв менее 30 минут. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Уникальное достижение серб установил в матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Атланта Хоукс".

В этой встрече Никола отыграл 29 минут 31 секунду и за это время набрал 23 очка, совершил 17 подборов и отдал 15 результативных передач.

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