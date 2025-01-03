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НБА. Индиана побеждает Майами, Милуоки уступают Бруклину
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Майами" – "Индиана" – 115:128 (25:38, 25:28, 33:41, 32:21)
"Миннесота" – "Бостон" – 115:118 (35:28, 16:34, 34:29, 30:27)
"Милуоки" – "Бруклин" – 110:113 (23:30, 31:36, 31:28, 25:19)
"Оклахома" – "Клипперс" – 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26)
"Голден Стейт" – "Филадельфия" – 139:105 (35:19, 33:33, 35:26, 36:27)
"Лейкерс" – "Портленд" – 114:106 (27:31, 33:20, 28:24, 26:31)
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