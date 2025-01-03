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Данк Джексона-Дэвиса – лучший момент тура НБА. Видео
Это было фантастически
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Голден-Стейт" Трейса Джексона-Дэвиса в победном матче против "Филадельфии".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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