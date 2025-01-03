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Данк Джексона-Дэвиса – лучший момент тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Это было фантастически

Данк Джексона-Дэвиса – лучший момент тура НБА. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк центрового "Голден-Стейт" Трейса Джексона-Дэвиса в победном матче против "Филадельфии".

ТОП-10 лучших моментов тура НБА:

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