  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Несмотря на возраст. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несмотря на возраст. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

Баскетбол

Какой по счету

Несмотря на возраст. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в отдельной встрече сумел набрать 35+ очков и реализовать при этом пять и более трёхочковых бросков в возрасте 40 лет и старше. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

К своему достижению Джеймс пришёл в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс" (114:106).

В этой встрече Леброн набрал 38 очков, реализовав семь бросков из-за дуги. В конце декабря прошлого года лёгкому форварду исполнилось 40 лет.

По теме
yellow-arrow
Данк Джексона-Дэвиса – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Индиана побеждает Майами, Милуоки уступают Бруклину
yellow-arrow
Николе Йокичу покорилось очередное достижение в НБА
ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости