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Несмотря на возраст. Леброн Джеймс установил рекорд в НБА
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который в отдельной встрече сумел набрать 35+ очков и реализовать при этом пять и более трёхочковых бросков в возрасте 40 лет и старше. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.
К своему достижению Джеймс пришёл в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом "Портленд Трэйл Блэйзерс" (114:106).
В этой встрече Леброн набрал 38 очков, реализовав семь бросков из-за дуги. В конце декабря прошлого года лёгкому форварду исполнилось 40 лет.
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