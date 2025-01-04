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НБА. Детройт побеждает Шарлотт, поражения Даллас и Атланты

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Детройт побеждает Шарлотт, поражения Даллас и Атланты

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Шарлотт" - 98:94 (26:31, 26:34, 32:17, 14:12)

"Торонто" - "Орландо" - 97:106 (24:37, 26:25, 18:26, 29:18)

"Новый Орлеан" - "Вашингтон" - 132:120 (29:37, 33:31, 35:29, 35:23)

"Оклахома" – "Нью-Йорк" – 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19)

"Хьюстон" - "Бостон" - 86:109 (31:37, 25:28, 16:17, 14:27)

"Даллас" - "Кливленд" - 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)

"Денвер" - "Сан-Антонио" - 110:113 (30:32, 22:28, 38:27, 20:26)

"Сакраменто" - "Мемфис" - 138:133 (46:32, 32:40, 24:28, 36:33)

"Лейкерс" - "Атланта" - 119:102 (31:28, 34:29, 31:29, 23:16)

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