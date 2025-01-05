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НБА. Филадельфия побеждает Бруклин, Финикс уступает Индиане

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Результаты тура НБА

НБА. Филадельфия побеждает Бруклин, Финикс уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Филадельфия" – 94:123 (19:29, 28:35, 19:27, 28:32)

"Детройт" – "Миннесота" – 119:105 (33:28, 22:15, 41:38, 23:24)

"Индиана" – "Финикс" – 126:108 (30:29, 26:27, 40:28, 30:24)

"Майами" – "Юта" – 100:136 (22:22, 19:40, 25:36, 34:38)

"Милуоки" – "Портленд" – 102:105 (31:28, 20:26, 25:21, 26:30)

"Сан-Антонио" – "Денвер" – 111:122 после OT (27:30, 28:24, 37:27, 16:27, 3:14)

"Чикаго" – "Нью-Йорк" – 139:126 (29:33, 34:39, 41:17, 35:37)

"Голден Стейт" – "Мемфис" – 121:113 (30:29, 28:25, 34:32, 29:27)

"Клипперс" - "Атланта" - 131:105 (29:28, 45:26, 24:22, 33:29)

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