Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс провел результативный матч против "Атланты". В поединке очередного тура регулярного чемпионата он набрал 30 очков и превзошел достижение Майкла Джордана по количеству матчей из 30+ очков.

Теперь в активе Леброна 563 таких результативных матча, а у Джордана навсегда останется 562 поединка.

В этом сезоне Джеймс проводит в среднем 34,9 минуты за игру, набирает 24,1 очка, делает 7,4 подбора и 8,9 ассиста.