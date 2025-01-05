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Леброн Джеймс побил очередной рекорд НБА
Когда он остановится
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс провел результативный матч против "Атланты". В поединке очередного тура регулярного чемпионата он набрал 30 очков и превзошел достижение Майкла Джордана по количеству матчей из 30+ очков.
Теперь в активе Леброна 563 таких результативных матча, а у Джордана навсегда останется 562 поединка.
В этом сезоне Джеймс проводит в среднем 34,9 минуты за игру, набирает 24,1 очка, делает 7,4 подбора и 8,9 ассиста.
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