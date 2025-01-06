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НБА. Кливленд побеждает Шарлотт, Бостон уступает Оклахоме

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Шарлотт, Бостон уступает Оклахоме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Оклахома" – "Бостон" - 105:92 (32:35, 23:30, 21:15, 29:12)

"Вашингтон" - "Новый Орлеан" - 98:110 (22:33, 23:27, 25:24, 28:26)

"Кливленд" - "Шарлотт" - 115:105 (29:23, 34:25, 28:30, 24:27)

"Орландо" - "Юта" - 92:105 (25:22, 18:21, 19:28, 30:34)

"Хьюстон" - "Лейкерс" - 119:115 (36:22, 31:27, 24:40, 28:26)

"Голден Стейт" - "Сакраменто" - 99:129 (21:36, 30:39, 24:30, 24:24)

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