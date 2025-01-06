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Стефен Карри прокомментировал поражение Голден Стэйт с разницей -30
Досадное поражение
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри дал комментарий об игре с "Сакраменто Кингз" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где его команда уступила со счётом 99:129.
"Каждый старался как может. У "Кингз" очень быстрая атака, к тому же у них многое получалось. Когда смотришь на табло и видишь двузначное преимущество, понимаешь, что мы на самом деле не готовы к тому, чтобы совершать такие сумасшедшие камбэки. В первой четверти мы им сделали несколько подарков, в результате чего они захватили преимущество. Дать ответ на это мы так и не смогли", — сказал Карри на пресс-конференции.
Карри в матче с "Сакраменто" набрал 26 очков, а также совершил семь подборов и один перехват.
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