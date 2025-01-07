Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Детройт побеждает Портленд, Филадельфия уступает Финикс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Портленд" - 118:115 (23:28, 28:32, 37:30, 30:25)
"Филадельфия" - "Финикс" - 99:109 (23:16, 23:26, 27:36, 26:31)
"Бруклин" - "Индиана" - 99:113 (22:24, 17:31, 31:23, 29:35)
"Нью-Йорк" - "Орландо" - 94:103 (28:24, 23:29, 17:22, 26:28)
"Торонто" – "Милуоки" - 104:128 (19:28, 28:38, 28:33, 29:29)
"Мемфис" - "Даллас" - 119:104 (26:36, 30:19, 31:25, 32:24)
"Миннесота" – "Клипперс" - 108:106 (16:27, 30:26, 31:23, 31:30)
"Чикаго" - "Сан-Антонио" - 114:110 (20:29, 30:36, 32:30, 32:15)
"Сакраменто" - "Майами" - 123:118 после OT (23:28, 27:19, 18:31, 34:24, 10:10, 11:6)
Популярное сейчас
- Суперкубок Италии. Интер - Милан 2:3. Шедевральный камбек!
- Известна оценка Лунина за матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона
- Лунин чуть не пропустил с центра поля от команды 4-го дивизиона. ВИДЕО
- Проход Леверта – лучший момент тура НБА. Видео
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025