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Данк Уайта – лучший момент тура НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Чикаго" Коби Уайта в победном матче против "Сан-Антонио".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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