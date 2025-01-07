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Названа серьезность травмы Кайри Ирвинга

Баскетбол

Баскетболисту потребуется лечение

Названа серьезность травмы Кайри Ирвинга

Фото: NBC News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Физиотерапевт Эван Джеффрис высказался по поводу травмы разыгрывающего "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга.

Ранее стало известно, что он пропустит как минимум одну-две недели из-за грыжи межпозвоночного диска.

"Лечение грыжи межпозвоночного диска обычно длится дольше чем одна-две недели. Главное — обратить внимание на симптомы и на то, есть ли у него слабость. Если симптомы будут в наличии и реабилитация не поможет решить проблему, придётся прибегнуть к хирургическому вмешательству", — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 4,9 передачи.

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