Названа серьезность травмы Кайри Ирвинга

Физиотерапевт Эван Джеффрис высказался по поводу травмы разыгрывающего "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинга.

Ранее стало известно, что он пропустит как минимум одну-две недели из-за грыжи межпозвоночного диска.

"Лечение грыжи межпозвоночного диска обычно длится дольше чем одна-две недели. Главное — обратить внимание на симптомы и на то, есть ли у него слабость. Если симптомы будут в наличии и реабилитация не поможет решить проблему, придётся прибегнуть к хирургическому вмешательству", — написал Джеффрис на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 4,9 передачи.