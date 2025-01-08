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НБА. Хьюстон побеждает Вашингтон, Финикс уступает Шарлотт
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Хьюстон" – 112:135 (30:20, 25:37, 24:40, 33:38)
"Шарлотт" - "Финикс" - 115:104 (22:29, 37:17, 29:37, 27:21)
"Даллас" - "Лейкерс" - 118:97 (24:27, 31:23, 34:26, 29:21)
"Новый Орлеан" – "Миннесота" – 97:104 (33:34, 21:20, 21:29, 22:21)
"Юта" - "Атланта" - 121:124 (32:36, 30:29, 27:28, 32:31)
"Голден Стейт" - "Майами" - 98:114 (23:29, 25:32, 30:23, 20:30)
"Денвер" – "Бостон" – 106:118 (25:37, 32:20, 26:31, 23:30)
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