Невероятный дальний бросок Янга – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 7 на 8 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – невероятный дальний бросок защитника "Атланты" Трея Янга на последних секундах матча против "Юты", который и принес победу его команде.