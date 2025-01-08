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Названа причина отсутствия Николы Йокича в матче с Бостоном
Команда сумела одержать победу без центрового
Фото: Fox Trending
Известный центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич не смог принять участие в матче с "Бостон Селтикс" из-за плохого самочувствия. Об этом пишет телеканал ESPN.
Напомним, в ночь с 7 на 8 января в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) "Бостон" принимали на своей площадке "Наггетс" и победили их со счётом 118:106.
Йокич на протяжении сезона демонстрирует впечатляющую статистику. В среднем сербский баскетболист набирает по 31,5 очка, делает по 13,0 подбора и 9,7 передачи.
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