Названа причина отсутствия Николы Йокича в матче с Бостоном

Известный центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич не смог принять участие в матче с "Бостон Селтикс" из-за плохого самочувствия. Об этом пишет телеканал ESPN.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) "Бостон" принимали на своей площадке "Наггетс" и победили их со счётом 118:106.

Йокич на протяжении сезона демонстрирует впечатляющую статистику. В среднем сербский баскетболист набирает по 31,5 очка, делает по 13,0 подбора и 9,7 передачи.