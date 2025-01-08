  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Названа причина отсутствия Николы Йокича в матче с Бостоном
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Названа причина отсутствия Николы Йокича в матче с Бостоном

Баскетбол

Команда сумела одержать победу без центрового

Названа причина отсутствия Николы Йокича в матче с Бостоном

Фото: Fox Trending

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич не смог принять участие в матче с "Бостон Селтикс" из-за плохого самочувствия. Об этом пишет телеканал ESPN.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в рамках лиги НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) "Бостон" принимали на своей площадке "Наггетс" и победили их со счётом 118:106.

Йокич на протяжении сезона демонстрирует впечатляющую статистику. В среднем сербский баскетболист набирает по 31,5 очка, делает по 13,0 подбора и 9,7 передачи.

По теме
yellow-arrow
Невероятный дальний бросок Янга – лучший момент тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Хьюстон побеждает Вашингтон, Финикс уступает Шарлотт
yellow-arrow
Названа серьезность травмы Кайри Ирвинга
Никола Йокич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости