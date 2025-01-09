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Киев-Баскет обыграл Старый Луцк благодаря уверенному рывку в концовке матча
Уверенная победа
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет оформил уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Старый Луцк - 79:66.
Игра шла на равных и все решалось в заключительной четверти. Киев-Баскет доминировал на подборах - 54-29. Сначала столичный клуб оформил рывок, выйдя впервые в этом матче на двузначное преимущество, а затем уверенно довел игру до победы.
10 января Киев-Баскет сыграет против Ровно, а Старый Луцк будет противостоять Прикарпатью-Говерле.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Старый Луцк 79:66 (16:16, 19:15, 22:20, 22:15)
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