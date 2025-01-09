Киев-Баскет обыграл Старый Луцк благодаря уверенному рывку в концовке матча

Киев-Баскет оформил уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Старый Луцк - 79:66.

Игра шла на равных и все решалось в заключительной четверти. Киев-Баскет доминировал на подборах - 54-29. Сначала столичный клуб оформил рывок, выйдя впервые в этом матче на двузначное преимущество, а затем уверенно довел игру до победы.

10 января Киев-Баскет сыграет против Ровно, а Старый Луцк будет противостоять Прикарпатью-Говерле.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Старый Луцк 79:66 (16:16, 19:15, 22:20, 22:15)