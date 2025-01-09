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Прикарпатье-Говерла усилила состав американским легионером
Это не первый сезон баскетболиста в украинском клубе
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла официально сообщила о подписании американского легионера Лейтерренса Рида. Об этом клуб написал в соцсетях.
Для 27-летнего защитника это уже станет третий сезон подряд в Суперлиге. Ранее он выступал за Черкасские Мавпы (сезон 2022/23) и Кривбасс (2023/24).
В прошлом сезоне в составе криворожского клуба в элитном дивизионе Украины Рид в среднем за игру получил 18.4 очка, 4.5 подбора и 3.5 передачи, его рейтинг эффективности составлял 13.9 за 18 матчей.
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