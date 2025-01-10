Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Голден-Стейт побеждает Детройт, Юта уступает Майами
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" - "Голден Стейт" - 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)
"Кливленд" - "Торонто" - 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)
"Орландо" – "Миннесота" - 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)
"Мемфис" - "Хьюстон" - 115:119 (36:45, 27:23, 29:33, 23:18)
"Даллас" - "Портленд" - 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)
"Финикс" - "Атланта" - 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)
"Юта" - "Майами" - 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)
Популярное сейчас
- "И идите все н###й", - Милевский показал, как проводит вечер с девушкой. ФОТО
- Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
- Суперкубок Испании. Реал – Мальорка 3:0. В финале будет Эль Классико
- Данк Гартенштейна – лучший момент тура НБА. Видео
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО