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НБА. Голден-Стейт побеждает Детройт, Юта уступает Майами

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Голден-Стейт побеждает Детройт, Юта уступает Майами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" - "Голден Стейт" - 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)

"Кливленд" - "Торонто" - 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)

"Орландо" – "Миннесота" - 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)

"Мемфис" - "Хьюстон" - 115:119 (36:45, 27:23, 29:33, 23:18)

"Даллас" - "Портленд" - 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)

"Финикс" - "Атланта" - 123:115 (38:31, 30:41, 30:20, 25:23)

"Юта" - "Майами" - 92:97 (27:20, 14:26, 29:22, 22:29)

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