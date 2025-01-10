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Данк Эдвардса – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА. Видео
Со всей силы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк защитника "Миннесоты" Антони Рубена Эдвардса в победном матче против "Орландо".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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