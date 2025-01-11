Дом главного тренера Лейкерс сгорел в Лос-Анджелесе

Дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джей Редика сгорел в результате пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Дом Редика находился в Лос-Анджелесе.

Напомним, из-за пожаров был перенесён матч регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелесом" и "Шарлотт Хорнетс", который должен был пройти сегодня, 10 января.

"Лейкерс" в настоящий момент занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В активе калифорнийской команды 20 побед и 16 поражений.