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Дом главного тренера Лейкерс сгорел в Лос-Анджелесе

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Дом главного тренера Лейкерс сгорел в Лос-Анджелесе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дом главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джей Редика сгорел в результате пожаров, которые бушуют в Калифорнии. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Дом Редика находился в Лос-Анджелесе.

Напомним, из-за пожаров был перенесён матч регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелесом" и "Шарлотт Хорнетс", который должен был пройти сегодня, 10 января.

"Лейкерс" в настоящий момент занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. В активе калифорнийской команды 20 побед и 16 поражений.

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