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НБА. Финикс побеждает Юту, Торонто уступает Детройту

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Финикс побеждает Юту, Торонто уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Финикс" – "Юта" – 114:106 (31:27, 34:27, 22:25, 27:27)

"Детройт" – "Торонто" – 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)

"Миннесота" – "Мемфис" – 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)

"Портленд" – "Майами" – 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)

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