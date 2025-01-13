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НБА. Денвер побеждает Даллас, Кливленд уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Денвер" - 101:112 (32:17, 29:41, 28:21, 12:33)
"Нью-Йорк" - "Милуоки" - 140:106 (36:33, 39:29, 33:27, 32:17)
"Чикаго" - "Сакраменто" - 119:124 (30:32, 33:29, 32:36, 24:27)
"Бостон" - "Новый Орлеан" - 120:119 (29:35, 33:26, 28:27, 30:31)
"Вашингтон" - "Оклахома" - 95:136 (25:37, 18:30, 26:37, 26:32)
"Кливленд" - "Индиана" - 93:108 (19:21, 34:19, 18:37, 22:31)
"Орландо" - "Филадельфия" - 104:99 (24:21, 25:27, 24:29, 31:22)
"Юта" - "Бруклин" - 112:111 после OT (26:27, 23:21, 36:30, 17:24, 10:9)
"Финикс" - "Шарлотт" - 120:113 (28:34, 34:28, 31:36, 27:15)
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