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Лука Дончич выбыл из борьбы за звание Самого ценного игрока

Баскетбол

Словенец не успевает восстановиться

Лука Дончич выбыл из борьбы за звание Самого ценного игрока

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" словенец Лука Дончич более не претендует на звание Самого ценного игрока (MVP), а также на попадание в символические сборные по итогам текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Причина в том, что Дончич пропустил 17 матчей из-за травм. А по новым правилам лиги любой игрок, который провёл менее 65 матчей в регулярном сезоне, не может претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические сборные.

Напомним, Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы в матче с "Миннесотой Тимбервулвз". Ожидается, что игрок пропустит по крайней мере на месяц.

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