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НБА. Миннесота побеждает Вашингтон, Майами уступают Клипперс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 января состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Миннесота" - 106:120 (20:25, 27:26, 32:31, 27:38)
"Нью-Йорк" - "Детройт" - 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)
"Торонто" - "Голден Стейт" - 104:101 (28:26, 24:24, 23:28, 29:23)
"Хьюстон" - "Мемфис" - 120:118 (23:30, 34:30, 30:32, 33:26)
"Клипперс" - "Майами" - 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30)
"Лейкерс" - "Сан-Антонио" - 102:126 (26:28, 36:25, 27:36, 13:37)
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