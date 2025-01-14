Леброн Джеймс: В феврале или марте у нас будет совсем другая команда

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Мы очень хороши, когда у нас больше 20 передач за матч. У "Лейкерс" невероятный потенциал для роста. В феврале или марте, как мне кажется, у нас будет другая команда. Позитивно смотрю на наши шансы. Нужно продолжать работать", – сказал Джеймс на канале GoJo And Golic в YouTube.

В настоящий момент "Лос-Анджелес" занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 20 побед и 17 поражений.