Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс: В феврале или марте у нас будет совсем другая команда
Форвард рассказал о перспективах команды
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Мы очень хороши, когда у нас больше 20 передач за матч. У "Лейкерс" невероятный потенциал для роста. В феврале или марте, как мне кажется, у нас будет другая команда. Позитивно смотрю на наши шансы. Нужно продолжать работать", – сказал Джеймс на канале GoJo And Golic в YouTube.
В настоящий момент "Лос-Анджелес" занимает седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 20 побед и 17 поражений.
Популярное сейчас
- Динамо получило предложение по трансферу Бражко - СМИ
- Перес рассматривает трех тренеров на замену Анчелотти, – Fichajes
- Первая ничья Динамо на сборе, Полесья подписало 17-летнего бразильца. Главные новости за 13 января
- НБА. Денвер побеждает Даллас, Кливленд уступает Индиане
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО