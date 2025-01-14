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Тренер Торонто: В день, когда Стефен Карри уйдёт на пенсию, я напьюсь, обещаю

Баскетбол

Дарко Раякович расбрасывается смелыми обещаниями

Тренер Торонто: В день, когда Стефен Карри уйдёт на пенсию, я напьюсь, обещаю

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Торонто Рэпторс" Дарко Раякович поделился мыслями о лидере калифорнийского клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стефене Карри, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

"Я тренировал своих парней играть против него очень, очень долгое время. Не могу дождаться, когда Карри уйдёт на пенсию. Я напьюсь в тот же вечер, обещаю.

Тем не менее для всех нас это привилегия жить в эпоху, когда Стеф играет в баскетбол", — приводит слова Раяковича портал Hoopshype.

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