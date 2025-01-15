  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Кливленд побеждает Индиану, Даллас уступает Денверу
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Кливленд побеждает Индиану, Даллас уступает Денверу

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Кливленд побеждает Индиану, Даллас уступает Денверу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Кливленд" - 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)

"Филадельфия" - "Оклахома" - 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)

"Атланта" - "Финикс" - 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)

"Милуоки" - "Сакраменто" - 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)

"Чикаго" - "Новый Орлеан" - 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)

"Даллас" - "Денвер" - 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)

"Портленд" - "Бруклин" - 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)

По теме
yellow-arrow
Тренер Торонто: В день, когда Стефен Карри уйдёт на пенсию, я напьюсь, обещаю
yellow-arrow
Леброн Джеймс: В феврале или марте у нас будет совсем другая команда
yellow-arrow
НБА. Миннесота побеждает Вашингтон, Майами уступают Клипперс
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости