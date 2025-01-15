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НБА. Кливленд побеждает Индиану, Даллас уступает Денверу
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" - "Кливленд" - 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)
"Филадельфия" - "Оклахома" - 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)
"Атланта" - "Финикс" - 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)
"Милуоки" - "Сакраменто" - 130:115 (47:26, 28:28, 27:28, 28:33)
"Чикаго" - "Новый Орлеан" - 113:119 (33:29, 26:24, 27:33, 27:33)
"Даллас" - "Денвер" - 99:118 (21:36, 24:35, 22:20, 32:27)
"Портленд" - "Бруклин" - 114:132 (30:40, 31:26, 27:32, 26:34)
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