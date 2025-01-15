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Никола Йокич стал вторым центровым по количеству отданных передач

Баскетбол

Второй после Абдул-Джаббара

Никола Йокич стал вторым центровым по количеству отданных передач

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Денвер Наггетс", выступающий на позиции центрового, серб Никола Йокич стал вторым после члена Зала славы баскетбола Карима Абдул-Джаббара центровым по количеству отданных передач.

В матче с "Даллас Маверикс" сербский игрок отдал 10 передач. Таким образом, он достиг отметки в 5002 передачи. У Абдул-Джаббара, в свою очередь, 5660 передач.

Кроме того, Никола стал самым быстрым игроком в истории НБА, которому удалось набрать 15 тыс. очков, сделать 7,5 тыс. подборов и отдать 5 тыс. передач. Для этого Йокич принял участие в 709 играх.

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