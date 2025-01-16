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Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА с 50 трипл-даблами
Следующая цель — рекорд Ларри Бёрда
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Милуоки Бакс", выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории лиги, которому удалось сделать 50 трипл-даблов.
Лидеры по количеству трипл-даблов в истории НБА:
1. Расселл Уэстбрук ("Денвер Наггетс") — 202.
2. Оскар Робертсон ("Милуоки Бакс") — 181.
3. Никола Йокич ("Денвер Наггтес") — 147.
4. Мэджик Джонсон ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 138.
5. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 120.
6. Джейсон Кидд ("Нью-Йорк Никс") — 107.
7. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — 80.
8. Уилт Чемберлен ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") — по 78.
10. Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз") — 63.
11. Ларри Бёрд ("Бостон Селтикс") — 59.
12. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — 50.
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