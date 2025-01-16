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Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА с 50 трипл-даблами

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Следующая цель — рекорд Ларри Бёрда

Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории НБА с 50 трипл-даблами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Милуоки Бакс", выступающий на позиции тяжёлого форварда, грек Яннис Адетокунбо стал 12-м игроком в истории лиги, которому удалось сделать 50 трипл-даблов.

Лидеры по количеству трипл-даблов в истории НБА:

1. Расселл Уэстбрук ("Денвер Наггетс") — 202.

2. Оскар Робертсон ("Милуоки Бакс") — 181.

3. Никола Йокич ("Денвер Наггтес") — 147.

4. Мэджик Джонсон ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 138.

5. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 120.

6. Джейсон Кидд ("Нью-Йорк Никс") — 107.

7. Лука Дончич ("Даллас Маверикс") — 80.

8. Уилт Чемберлен ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") — по 78.

10. Домантас Сабонис ("Сакраменто Кингз") — 63.

11. Ларри Бёрд ("Бостон Селтикс") — 59.

12. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") — 50.

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