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НБА. Торонто побеждает Бостон, Орландо уступают Милуоки

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Торонто побеждает Бостон, Орландо уступают Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" - "Бостон" - 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)

"Филадельфия" - "Нью-Йорк" - 119:125 после OT (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)

"Милуоки" – "Орландо" - 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)

"Миннесота" - "Голден Стейт" - 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)

"Новый Орлеан" - "Даллас" - 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)

"Сан-Антонио" - "Мемфис" - 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)

"Чикаго" - "Атланта" - 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)

"Денвер" - "Хьюстон" - 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)

"Юта" - "Шарлотт" - 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)

"Лейкерс" - "Майами" - 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)

"Клипперс" - "Бруклин" - 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

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