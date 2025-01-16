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Майами может удвоить сумму штрафа для Джимми Батлера
Его поведение наносит ущерб команде
Фото: All U Can Heat
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами Хит" рассматривает возможность изменения категории отстранения лёгкого форварда Джимми Батлера. Об этом на своей странице в социальных сетях написал североамериканский журналист и инсайдер Крис Хайнс.
По его данным, клуб изучает вариант изменения формулировки отстранения форварда с "поведения, наносящего ущерб команде" на "отказ от предоставления услуг". Это изменение удвоит общую сумму штрафа для Батлера. Изначально "Майами" отстранял Батлера на семь матчей.
Ранее Хейнс говорил, что Батлер готов вновь выступать за "Майами" после дисквалификации.
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