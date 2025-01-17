  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Финикс" - 123:130 (21:34, 34:35, 28:35, 40:26)

"Детройт" - "Индиана" - 100:111 (26:29, 30:40, 25:23, 19:19)

"Оклахома" - "Кливленд" - 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33)

"Портленд" - "Клипперс" - 89:118 (22:32, 16:20, 28:34, 23:32)

"Сакраменто" – "Хьюстон" - 132:127 (26:25, 35:27, 29:33, 42:42)

По теме
yellow-arrow
Майами может удвоить сумму штрафа для Джимми Батлера
yellow-arrow
Данк Геффорда – на вершине ТОП-10 лучших моментов тура НБА
yellow-arrow
НБА. Торонто побеждает Бостон, Орландо уступают Милуоки
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости