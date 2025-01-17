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НБА. Финикс побеждает Вашингтон, Детройт уступает Индиане
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Финикс" - 123:130 (21:34, 34:35, 28:35, 40:26)
"Детройт" - "Индиана" - 100:111 (26:29, 30:40, 25:23, 19:19)
"Оклахома" - "Кливленд" - 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33)
"Портленд" - "Клипперс" - 89:118 (22:32, 16:20, 28:34, 23:32)
"Сакраменто" – "Хьюстон" - 132:127 (26:25, 35:27, 29:33, 42:42)
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